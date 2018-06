Longueuil prévoit investir 54 M $ sur 15 ans dans son réseau cyclable

Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville de Longueuil entend investir quelque 54 M $ sur 15 ans dans l’ensemble de son réseau cyclable. Plusieurs projets s’inscrivent dans son plan directeur déposé le 31 mai dernier. Première intention : doubler la longueur en y ajoutant 137 kilomètres. À cela s’ajoute l’addition de 300 stationnements pour vélos de même que 12 vélostations qui seraient situées à proximité des axes de transport collectif. Autre objectif, mettre aux normes les aménagements cyclables sur rue non conformes, améliorer la qualité des surfaces et des aménagements de même que bonifier l’éclairage et la sécurité.

En plus de dresser un portrait global des aménagements cyclables existants sur le territoire de Longueuil, le plan directeur de la Ville établit une vision à long terme du développement du réseau. Pour l’administration en poste, la bicyclette demeure un moyen de se déplacer qui s’intègre au réseau routier et aux transports collectifs plutôt qu’un activité strictement récréative.

« Afin de favoriser la mobilité active et d’encourager l’adoption de saines habitudes de vie, nous souhaitons consolider et développer notre réseau cyclable, en plus de bonifier l’offre en stationnement de vélos. Ce plan directeur des déplacements cyclables est un excellent outil pour le faire puisqu’il propose une vision d’ensemble de notre réseau et non seulement par projet. Il permettra aussi de réduire le nombre de véhicules sur les routes et par conséquent de réduire les gaz à effet de serre », a souligné la mairesse Sylvie Parent.

Cette initiative conduira à une vaste démarche de consultation auprès de ses résidents. Celle-ci comporte deux étapes, un volet en ligne ainsi qu’une soirée de consultation. Cette rencontre publique se tiendra le mercredi 13 juin, à 19 h, à l’hôtel de ville de Longueuil. Les citoyens qui préfèrent soumettre des commentaires par écrit ou rédiger un mémoire peuvent le faire en se rendant à la page longueuil.quebec/velo avant le 30 juin prochain. Ils y trouveront le projet du Plan directeur des déplacements cyclables, de même que l’étude L’état du vélo à Longueuil, réalisée par Vélo Québec en 2015. Les suggestions et les commentaires recueillis permettront de bonifier le projet du plan directeur avant qu’il soit rendu dans sa forme définitive.

La Ville de Longueuil a jeté les bases de son réseau cyclable au cours des années 1980. Depuis, le réseau s’est développé pour atteindre actuellement un total de 168 km. Longueuil se positionne en deuxième place parmi les grandes villes du Québec pour la longueur du réseau en fonction de la population. Selon une étude réalisée en 2015 par Vélo Québec, la ville centre de l’agglomération compte 135 000 cyclistes de tous âges. En d’autres termes, 55 % de la population longueuilloise affirme pratiquer le vélo.