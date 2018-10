Longueuil, première ville québécoise certifiée Autorisé à vous divertir

Crédit photo : Mention de source : SOCAN

Mardi dernier, lors de son gala annuel, la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a reconnu Longueuil comme étant une municipalité Autorisé à vous divertir. Cette certification a pour objectif d’encourager les entreprises et les organisations à démontrer que la musique est un élément clé d’une expérience complète et confirme qu’elles prennent position en faveur des auteurs-compositeurs, compositeurs et éditeurs. Longueuil est la première ville québécoise à obtenir cette désignation et a ainsi reçu un prix pour souligner tous les efforts faits pour soutenir les membres de la SOCAN et reconnaître les droits d’auteurs.

« Ce prix confirme l’importance qu’accorde Longueuil à la culture, à la musique et à ses artisans. Merci à la SOCAN pour cette distinction honorifique qui nous encourage à poursuivre notre engagement et notre soutien à la vitalité culturelle de chez nous! », s’est réjouie Sylvie Parent, mairesse de Longueuil. La Ville a d’ailleurs conclu une entente avec la SOCAN, l’engageant à respecter le versement des droits d’auteurs pour l’ensemble de ses installations récréatives avec diffusion publique de musique enregistrée.

Parmi la gamme d’actions posées par Longueuil pour soutenir cette richesse culturelle, mentionnons la programmation estivale incluant des spectacles offerts par des artistes professionnels partout sur le territoire de la ville et qui ont attiré, pendant l’été, près de 20 000 spectateurs d’ici et d’ailleurs.

(Source : Ville de Longueuil)