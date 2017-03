Longueuil lance ses opérations de réfection des rues

Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville de Longueuil profite de cette première journée du printemps pour souligner qu’elle mobilise de nombreuses équipes d’employés pour les opérations annuelles de colmatage des nids-de-poule et de resurfaçage des rues. Ainsi, la Ville a débuté ses travaux de colmatage des nids-de-poule dès le début de 2017, et elle procède actuellement à un blitz qui se terminera en juin. Plusieurs équipes se consacreront d’ailleurs exclusivement à cette opération pendant plusieurs semaines.

11 M$ de travaux

«Une diminution significative des nids-de-poule a été constatée ce printemps comparativement à la même période l’an dernier, ce qui démontre l’efficacité des efforts que nous avons déployés au cours des dernières années pour améliorer notre réseau routier. Nous poursuivons cet objectif avec l’octroi de contrats d’une valeur de plus de 11 M$ pour des travaux de resurfaçage des rues», a affirmé la mairesse Caroline St-Hilaire.

Après avoir effectué de nombreux travaux de resurfaçage des rues en 2016, la Ville procédera cette année au resurfaçage de 91 tronçons de rue qui nécessitent une intervention en surface, mais dont les infrastructures sont en bon état. Ces travaux de resurfaçage en couche mince, de planage, de pavage et de réfection partielle des trottoirs et des bordures débuteront en mai et se termineront avant la fin de l’été. Les investissements de 11 M$ adoptés par le conseil de ville sont inclus dans le Programme triennal d’investissements 2017-2018-2019.

Les citoyens peuvent signaler un nid-de-poule en communiquant avec le 311 ou sur longueuil.quebec/311 et ainsi contribuer au succès des opérations.