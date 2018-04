Longueuil investit 22 M S dans deux projets majeurs d’infrastructures routières

Crédit photo : Ville de Longueuil

La Ville de Longueuil rajeunira deux artères majeures ce printemps, ce qui entraînera des investissements de l’ordre de 22 M $. Les travaux qui débuteront en mai comprennent la modernisation de la route de l’Aéroport et le réaménagement d’un tronçon du chemin Du Tremblay. Le conseil de ville a récemment accordé le feu vert à leur exécution.

En ce qui a trait à la réfection de la route de l’Aéroport, le projet prévoit le remplacement des infrastructures municipales devenues désuètes, l’élargissement de la chaussée et l’ajout de trottoirs, d’une piste cyclable de même que des aménagements paysagers. Évalués à près de 15 M$, ces travaux porteront plus précisément sur les systèmes d’égouts pluviaux et sanitaires, l’aqueduc, la bande cyclable, les bornes d’incendie, la chaussée, l’éclairage et la mise aux normes des aménagements aux arrêts d’autobus du Réseau de transport de Longueuil.

« L’aéroport de Longueuil est un important levier de développement. La modernisation de la voie qui y mène est l’une des actions que la Ville entreprend pour le doter d’infrastructures adéquates qui desserviront non seulement les citoyens, mais aussi les entreprises et industries de notre zone aéroportuaire. Ces travaux permettront à l’aéroport de s’affirmer encore plus comme un aéroport d’affaires performant, de même qu’une plaque tournante du transport régional », a souligné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Chemin Du Tremblay

Le deuxième projet comprend le réaménagement du chemin Du Tremblay, entre la rue du Trianon et le futur corridor faunique, un tronçon de près d’un kilomètre. Les travaux, évalués à 7 M $, ont plusieurs volets : le prolongement d’un égout sanitaire, l’enfouissement des utilités publiques, le démantèlement du réseau aérien, le remplacement du réseau d’éclairage, la réfection de la chaussée, l’aménagement paysager ainsi que l’ajout de bordures, de systèmes de biorétention et de feux de circulation. De plus, l’ajout de trottoirs, d’un lien cyclable et de traverses sécurisées favorisera la marche et le vélo.

« Ces travaux revêtent une importance particulière pour nous à la Ville, d’une part, car ils encouragent les transports actifs, et d’autre part, puisqu’ils représentent la porte d’entrée du futur corridor faunique du boisé Du Tremblay, un milieu naturel d’exception. Cela nous permet donc de mettre en valeur ce riche écosystème et de faciliter son accès aux citoyens », a ajouté la mairesse.