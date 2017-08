Longueuil interdira l’utilisation des sacs en plastique minces l’an prochain

(Communiqué de la Ville de Longueuil)

Emboitant le pas à la vaste campagne de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), la Ville de Longueuil a réaffirmé son engagement envers la protection de l’environnement lors de la dernière séance du conseil de ville, en déposant un projet de règlement visant à interdire les sacs en plastique à usage unique. Ainsi, dès le 22 avril 2018, les sacs conventionnels en plastique seront donc interdits dans tous les commerces du territoire de Longueuil.

« Longueuil contribuera à l’amélioration des pratiques et des habitudes écoresponsables. En utilisant des sacs réutilisables et recyclables, nous nous engageons une fois de plus à réduire notre empreinte sur l’environnement. Ce changement concrétise également notre position de ville durable et tournée vers l’avenir », a souligné la mairesse Caroline St-Hilaire, qui fut à l’origine de la proposition visant à bannir les sacs en plastique à usage unique à l’échelle de toute la CMM.

Un accompagnement pour les commerçants et les citoyens

Soucieuse de faire en sorte que le projet soit une réussite, Longueuil offrira un accompagnement aux commerçants et aux citoyens pour les soutenir dans cette transition et s’assurer de la compréhension de l’ensemble des modalités réglementaires. Une campagne de communication sera déployée cet automne, et une trousse à l’intention des commerçants sera disponible. Les citoyennes et les citoyens seront également appelés à se mobiliser et à faire partie du mouvement « Je fais ma part ».