Longueuil et la Fraternité des policiers et policières de Longueuil s’entendent

Une entente de principe est survenue entre la Ville de Longueuil et la Fraternité des policiers et policières de Longueuil concernant le renouvellement de la convention collective des agents déployés sur le territoire de l’agglomération de Longueuil.

Celle-ci arrive après une intensification des discussions à la table de négociation et permet d’éviter un arbitrage. Elle marque aussi le retour du port de l’uniforme réglementaire des policiers, et ce, graduellement à compter d’aujourd’hui.

« Je suis très heureuse de la conclusion de cette entente de principe négociée de bonne foi, ce qui a toujours été notre objectif. Je remercie celles et ceux qui ont su mener à bien les discussions pour le meilleur intérêt de la population de l’agglomération de Longueuil », a réagi la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

Avant d’être définitifs, les textes finaux de la nouvelle convention collective découlant de l’entente de principe devront être entérinés par les membres de la Fraternité des policiers et policières de Longueuil ainsi que par le conseil d’agglomération de Longueuil. D’ici là, les parties ont convenu de ne dévoiler aucun élément de l’entente et la Ville de Longueuil n’émettra pas d’autres commentaires.

(Source: Ville de Longueuil et SPAL)