Longueuil en lice pour accueillir les Jeux de la francophonie canadienne en 2020

(Communiqué de la Ville de Longueuil)

La Ville de Longueuil a accueilli le 12 janvier quatre représentants du comité de sélection des Jeux de la francophonie canadienne qui ont visité certaines installations dans le cadre du processus d’évaluation de la candidature de la ville. Rappelons que Longueuil a officiellement déposé sa candidature pour devenir l’hôte de ces Jeux à l’été 2020 et ainsi recevoir au-delà d’un millier de participants, dont des jeunes francophones âgés entre 13 et 18 ans venant de partout au Canada. La Ville est en compétition avec la capitale britanno-colombienne, Victoria.

«Forts de notre expérience avec l’accueil en 2014 des Jeux du Québec sur notre territoire, je sais que Longueuil possède toutes les installations et l’expertise nécessaires à la tenue de cet événement d’envergure. Je garde bon espoir que les représentants du comité de sélection auront été convaincus du potentiel de notre Ville pour la tenue des prochains Jeux», a mentionné la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

«La Ville soumet sa candidature en lien avec sa politique jeunesse établie depuis déjà plusieurs années. Chez nous, les jeunes contribuent activement, par leurs exploits sportifs, culturels et éducatifs, au rayonnement de notre ville et ce bien au-delà de nos frontières. Il allait donc de soi que Longueuil poursuive ses actions pour la jeunesse longueuilloise qui occupe une place prépondérante pour nous», a souligné Xavier Léger, conseiller municipal responsable des dossiers jeunesse et sportifs.

Les Jeux de la francophonie canadienne demeurent depuis 1999 au rang des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression française du Canada. En plus de permettre à des centaines de jeunes de s’illustrer à travers les arts, le leadership et les sports, cet événement triennal d’envergure nationale met en valeur leur fierté culturelle, leur confiance en eux et leurs aptitudes de leadership dans des contextes de saines compétitions.