Longueuil distribuera 1000 arbres et 300 trousses d’économie d’eau potable le 29 avril

À l’occasion de la 9e édition de la Journée verte le samedi 29 avril prochain, la Ville de Longueuil compte remettre aux citoyens un millier d’arbres en plus de 300 trousses d’économie d’eau potable. Cette distribution se tiendra de 8 h à midi : les arbres seront disponibles à l’hôtel de ville tandis que les trousses seront données au Marché public de Longueuil, à deux pas de la mairie.

« La distribution gratuite d’arbres est une tradition à la Ville. Plus de 16 000 arbres ont été remis aux citoyens depuis les huit dernières années ! Nous pouvons être fiers de contribuer activement à la protection du couvert forestier du territoire pour réduire les îlots de chaleur urbains, purifier l’air environnant et contribuer à la santé et au bien-être des Longueuillois », a mentionné la mairesse Caroline St-Hilaire.

Quant aux trousses d’économie d’eau potable, celles-ci comprennent non seulement une pomme de douche, mais aussi un aérateur de robinet de salle de bain et un sablier de douche. Tous ces produits permettent de réduire le débit d’eau à 5,7 litres par minute, ce qui contribue à diminuer jusqu’à 40 % la consommation d’eau par rapport aux produits traditionnels. Par ailleurs, grâce à une subvention de la Ville, les citoyens pourront se procurer un composteur et un récupérateur d’eau de pluie à prix réduits.

Lors de cette journée axée sur l’environnement et la veille (28 avril en soirée), des experts proposeront quatre conférences gratuites au Marché public de Longueuil. Les thèmes abordés comprennent le compostage domestique, une pelouse vraiment écologique, l’agrile du frêne par Micheline Lévesque, experte-conseil en horticulture et la gestion de l’eau, par la Ville de Longueuil. Aucune inscription n’est requise.

Liste des 12 essences d’arbres

Pommetier Royal Raindrops

Poirier Beauté Flammande

Érable de l’amur

Cerisier Stella

Tulipier de Virginie

Phellodendron de l’Amour

Févier inerme d’Amérique Skyline

Tilleul à feuilles moyennes

Catalpa de l’ouest

Orme New Horizon

Chêne des marais

Vigne vierge