Longueuil consulte ses aînés en vue d’une mise à jour de la démarche MADA

(Communiqué Ville de Longueuil)

La Ville sollicite l’aide de ses citoyens âgés de 55 ans et plus afin de mettre à jour sa démarche Municipalité amie des aînés (MADA). Pour ce faire, un sondage et une consultation publique ont été développés autour de quatre grands thèmes : vivre, s’impliquer, s’informer et se déplacer dans sa ville. Préoccupations, commentaires et suggestions peuvent d’ores et déjà être recueillis en ligne.

« La Ville est heureuse de pouvoir compter sur une aide financière de 80 000 $ du gouvernement du Québec afin de l’aider dans la mise à jour de sa démarche MADA et de son plan d’action. Il est important pour nous de bâtir une ville encore plus humaine, où il fait bon vivre et vieillir ensemble », a souligné la mairesse Caroline St-Hilaire.

Un sondage, accessible en ligne à longueuil.quebec/aines, et disponible en copie papier au sein de plusieurs organismes et du Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil, peut être rempli jusqu’au 31 mai.

De plus, une journée de consultation et d’échanges se tiendra à l’hôtel de ville le 4 mai prochain, entre 9 h 15 et 15 h. Pour y participer, les aînés doivent s’inscrire au préalable, en composant le 450 463-7100, poste 4812 et choisir le thème sur lequel ils désirent donner leur opinion.

Les travaux relatifs à la mise à jour de la démarche MADA seront effectués en collaboration avec le Comité consultatif des Sages mis sur pied à la suite de l’adoption du premier plan d’action en mai 2013. Celle-ci ne pourrait avoir lieu sans l’engagement exceptionnel des représentants d’organismes publics et communautaires ainsi que des citoyens qui forment ce comité. À la fin de ses travaux, la Ville déposera un portrait de la situation des aînés à Longueuil et un nouveau plan d’action.

Rappelons que ces consultations ont lieu à l’aube de la Semaine des aînés de Longueuil qui se déroulera du 15 au 21 mai et dont la programmation est accessible à longueuil.quebec/aines.