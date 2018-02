Pour localiser un défibrillateur, Varennes invite les citoyens à télécharger l’application mobile DEA Québec Varennes

Crédit photo : Courtoisie

Inscrite au registre provincial de défibrillateurs externes automatisés (DEA) géré par la Fondation Jacques-de Champlain, la Ville de Varennes invite la population à télécharger l’application mobile DEA Québec. Cet outil localise tous les DEA installés dans les lieux publics permettant ainsi une intervention rapide en cas d’arrêt cardiorespiratoire.

« La Ville de Varennes a installé des défibrillateurs dans la presque totalité de ses bâtiments. Cet outil augmente fortement les chances de survie d’une personne en arrêt cardio-respiratoire. Nous encourageons les citoyens à télécharger l’application mobile DEA Québec », affirme le maire Martin Damphousse.

Le registre provincial des défibrillateurs externes automatisés (DEA) développé en 2015 par la Fondation Jacques-de Champlain et ses collaborateurs vise à répertorier tous les DEA se trouvant dans des lieux publics au Québec. Les informations concernant l’emplacement du DEA, la façon de rejoindre le responsable du DEA et les dates d’expiration de certaines composantes telles les batteries et les électrodes sont enregistrées et tenues à jour dans le registre (source : Fondation Jacques-de Champlain).