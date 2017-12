L’objectif de 2 M$ de la Fondation Source Bleue est atteint

La campagne de financement de la Fondation Source bleue pour la maison de soins palliatifs a atteint son objectif : 2 M$ ont été récoltés en deux ans.

« Cet objectif réaliste que nous nous étions fixé a notamment permis d’agrandir la maison et de répondre aux différents besoins pour assurer son bon fonctionnement », a indiqué la présidente du conseil d’administration de la Fondation Source Bleue, Annie Moisan.

La Maison Source Bleue est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission d’accueillir gratuitement les adultes en fin de vie et de leur offrir les meilleurs soins et services possibles. Elle est la plus grande maison de soins palliatifs en Montérégie et l’une des trois plus grandes au Québec.

La campagne de financement tenue sous le thème S’Agrandir et Grandir 2015-2017 a été menée sous la présidence de Brigitte Jalbert, une femme d’affaires et surtout une femme de cœur. Elle a ainsi fait bénéficier de son temps et de ses contacts à la Fondation Source Bleue. Elle poursuivait l’engagement de son père qui avait toujours apporté son soutien à l’organisme.

Plus grande

Des six chambres qu’elle comptait à son ouverture en 2011, deux autres ont été ajoutées en 2015. La maison accueille annuellement quelque 300 personnes pour un séjour moyen de 18 jours. La moyenne d’âge de la clientèle est de 72 ans, mais il arrive que des jeunes de moins de 30 ans soient accueillis, tout comme des centenaires. Depuis son ouverture, 1500 personnes ont été accompagnées pendant leurs derniers jours de vie.

La Maison Source Bleue dispose d’un budget annuel de 2,8 M$, dont 40% des revenus proviennent d’un soutien gouvernemental. Il incombe donc à la Fondation de trouver annuellement les 1,7 million de dollars manquants. Les coûts reliés à l’accueil d’un patient sont évalués à 450 $ par jour, ce qui est largement inférieur à ceux en milieu hospitalier qui sont d’environ 1000 $ par jour, soutient le directeur général, Réjean Moreau.

Une soixantaine d’employés travaillent à la Source bleue, incluant sept médecins réguliers. Ils peuvent par ailleurs compter sur les services d’une armée de bénévoles. Les quelque 190 bénévoles représentent à eux seuls une masse salariale de 500 000 $. Leur apport est inestimable à tous les niveaux.

Une famille inspirante et généreuse

C’est à la Maison de soins palliatifs Source Bleue que M. Guy Marcil a écrit le dernier chapitre de sa vie récemment. Monsieur Marcil a vécu plus de 50 ans à Boucherville. Il y a d’ailleurs laissé sa marque puisqu’il a fondé la Ligue locale de hockey senior. Il en parlait avec tellement de fierté selon ses enfants. « Derrière chaque patient qui fréquente la Source Bleue, il y a une histoire, une vie qui mérite d’être racontée », a commenté Nicole Tremblay, directrice générale de la Fondation Source Bleue, qui remercie d’ailleurs la famille.

Touchés par l’excellence des soins et des petites attentions que leur père a reçus, les trois enfants de monsieur Marcil ont exprimé leur gratitude à toute l’équipe de la Source Bleue par un généreux don qu’ils ont choisi de garder discret, à leur image. « Vous nous avez permis de vivre des moments précieux avec notre père, dans un environnement exceptionnel, et grâce à vos sourires et à votre grande sollicitude », a exprimé sa fille Lucie. « Dès le moment où nous avons mis les pieds à la Maison Source Bleue, nous avons senti votre respect », a ajouté son frère Jacques.