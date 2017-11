Un livre pour la plus jeune femme de l’histoire à siéger à l’Assemblée nationale du Québec

Crédit photo : courtoisie

Catherine Fournier a été élue députée péquiste dans la circonscription de Marie-Victorin en décembre 2016, ce qui lui a permis de devenir la plus jeune femme de l’histoire à siéger à l’Assemblée nationale du Québec. Comme le fait remarquer Marie-Claude Pouliot des Éditions Somme Toute, Mlle Fournier s’est engagée en politique tôt dans sa vie car elle ressentait l’urgence d’agir et, dans cet essai, elle lance un vibrant appel à l’engagement aux membres de sa génération, les milléniaux.

Selon la députée originaire de Sainte-Julie, plusieurs défis attendent le Québec de demain, dont notamment assurer la préservation de l’environnement, améliorer le vivre-ensemble, s’adapter aux mutations économiques, réduire les inégalités sociales et restaurer la confiance envers les institutions.

La jeune femme de 25 ans a la conviction que les jeunes ont le pouvoir de façonner le Québec et le monde à leur image. Il y a de la place pour qu’ils soient là où se prennent les décisions, où seront relevés ces défis, qui influenceront longtemps leur vie et elle les incite à faire preuve d’audace, à saisir cette opportunité.

« Nous sommes une génération d’entrepreneurs, de bâtisseurs. Si les Québécois ont déjà pu souffrir d’un manque d’ambition, ce n’est plus le cas chez les jeunes d’aujourd’hui. Nous avons confiance en nous », lance la jeune femme qui est également détentrice d’un baccalauréat en sciences économiques et science politique de l’Université de Montréal.

« Grâce à ceux qui nous ont précédés, aux outils qu’ils nous ont légués pour nous réaliser, nous n’avons pas de complexes vis-à-vis du monde qui nous entoure. Nous sommes déjà partis à sa conquête. Nous pourrons même réussir à le changer, si nous prenons la pleine conscience de notre force et que nous agissons en conséquence. »

En vente le 14 novembre

Le livre « L’audace d’agir » sera en librairie le 14 novembre prochain. Pierre Marois, premier député de Marie-Victorin et ancien ministre des gouvernements de René Lévesque, signe la préface de ce manifeste.

Dans son ouvrage, Catherine Fournier fait également part des défis à venir, mais elle revient aussi sur les grandes réussites collectives qui ont contribué à façonner la nation québécoise. On y trouve aussi un argumentaire pour l’indépendance du Québec qui illustrent de quelle façon « les pouvoirs d’un pays souverain permettraient de répondre beaucoup plus efficacement aux défis du 21e siècle et favoriseraient le déploiement de notre plein potentiel de réussites collectives ».

Son auteure lance donc un vibrant plaidoyer pour l’engagement des membres de sa génération, en se basant sur son expérience personnelle et celle de plusieurs autres jeunes désirant faire une différence par l’implication citoyenne.