Lionel Carmant nommé ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Sans surprise, le nouveau député de Taillon, Lionel Carmant, a été nommé ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Le médecin spécialisé en neurologie pédiatrique, professeur à l’université et ancien directeur du service de neurologie au CHU Sainte-Justine s’occupera entre autres de la petite enfance. Il souhaite réaliser dès la première année de son mandat ce pourquoi il a décidé de faire le saut en politique. Il veut mettre en place un programme québécois qui permettra de dépister très tôt les enfants qui des troubles de neuro-développement et s’assurer qu’ils puissent bénéficier d’un programme d’aide gratuit.

Âgé de 53 ans, Lionel Carmant est un vieil ami du premier ministre François Legault. Il secondera dans ses fonctions la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann.

Dans le nouveau gouvernement, la Montérégie sera une région extrêmement bien représentée au conseil des ministres, puisque dix députés accèdent à un portefeuille.