L’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM) voit le jour

À l’aube des Journées de la persévérance scolaire qui ont lieu du 12 au 16 février, les commissions scolaires de la Montérégie sont fières d’annoncer la création de l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et réussite éducative de la Montérégie (IRCM). Cette dernière a pour mission de mobiliser les communautés pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes par le développement d’initiatives concertées. Grâce au partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et les 11 commissions scolaires de la Montérégie, l’IRCM soutient actuellement plus d’une centaine de projets qui favorisent la persévérance scolaire ainsi que l’intérêt des enfants, des jeunes et de leur famille pour la lecture et les livres.

« Plusieurs études ont démontré que la motivation pour la lecture est un prédicteur important de la réussite scolaire. Les parents, les bibliothèques municipales, les services de garde et les organismes communautaires peuvent tous contribuer à encourager la lecture chez les enfants et les jeunes » a déclaré Mme Hélène Roberge, élue récemment à la présidence de l’IRCM, également présidente de la Commission scolaire des Patriotes. « L’IRCM et ses partenaires poursuivront leurs actions en littératie au cours de la prochaine année, mais souhaitent élargir la mobilisation sur d’autres déterminants de la persévérance scolaire en ayant une attention particulière pour les populations en situation de vulnérabilité ».

Vos gestes, un + pour leur réussite…

Depuis 12 ans, les Journées de la persévérance scolaire rappellent à chaque année aux élèves, aux parents, au personnel du réseau scolaire, aux employeurs et à l’ensemble des acteurs nationaux et régionaux de la communauté qu’ils sont tous indispensables et qu’ils ont un rôle à jouer concernant la persévérance scolaire des jeunes.

Cette année, les Journées de la persévérance scolaire se dérouleront sur le nouveau thème « Vos gestes, un + pour leur réussite ». Parce qu’il existe une multitude de gestes à la portée de chacun qui représente l’équation pouvant faire une réelle différence dans la réussite éducative d’un individu, du début de sa vie jusqu’à l’âge adulte. Chacun peut poser des gestes qui représenteront des « + » pour la persévérance scolaire et la réussite éducative du jeune aux différentes étapes de sa vie.

Les Journées de la Persévérance scolaire sont rendues possibles grâce au soutien financier du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la Fondation Lucie et André Chagnon.

IRCM

L’IRCM a été officiellement constituée le 16 novembre dernier. Ses membres sont les onze commissions scolaires de la Montérégie. Le conseil d’administration (CA) est actuellement composé de cinq représentants scolaires. Compte tenu de la diversité de son territoire, tant par son étendue que par les spécificités de sa population, l’IRCM se déploie autour de quatre sous-territoires concertés : l’Agglomération de Longueuil, la Montérégie Est, la Montérégie Ouest et Vaudreuil-Soulanges.

En concertation avec le MEES, les commissions scolaires de la Montérégie et leurs partenaires des sous-territoires, le CA assurera, au cours des prochains mois, le début des opérations de l’IRC de la Montérégie et déterminera son modèle de gouvernance ainsi que ses priorités.

