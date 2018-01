L’importance du recyclage à l’école Le Rucher de Sainte-Julie

Crédit photo : CSP

Depuis quelques années, les élèves de la classe 602 de l’école Le Rucher à Sainte-Julie font des efforts pour sensibiliser leur milieu à l’importance du recyclage grâce à différents moyens (exposition au gymnase, vidéos présentées dans les familles, animations sur la cour d’école, affiches et tournées dans les classes). Depuis le printemps dernier, l’école ramasse les plastiques souples séparément. Une telle cueillette facilite le travail des employés du centre de tri, car ces plastiques sont plus difficiles à trier dans les machines.

Sur la photo, il est possible de voir tout le plastique souple recueilli jusqu’à présent. Le premier envoi officiel a été réalisé récemment. Pour ce faire, les élèves ont préparé des boites pour les plastiques souples. Les boites ont été distribuées dans chaque classe et à la cafétéria. Elles sont vidées chaque semaine par une escouade et le tout est mis dans un gros sac qui part pour le centre de tri dès qu’il est plein.

Il est à souhaiter que de plus en plus d’écoles et de foyers prennent l’habitude de faire la même chose. Ensemble, il est possible d’aider les équipes qui travaillent fort dans les centres de tri, diminuer la pollution sur notre planète et surtout limiter l’exploitation de certaines ressources naturelles en recyclant bien. Il s’agit d’une bonne occasion pour réfléchir au suremballage et à notre utilisation d’emballages individuels.