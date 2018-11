L’importance des tours de navigation à Verchères pour le pilotage sur le fleuve Saint-Laurent

Crédit photo : Courtoisie

Saviez-vous que malgré toutes les technologies (GPS et autres outils de navigation), les feux d’alignement et marques de jour, communément appelés tours de navigation, se trouvant sur les berges du Saint-Laurent entre autres à Verchères sont utilisés quotidiennement et constituent la méthode principale de navigation par les pilotes de gros navires circulant sur le fleuve?

L’utilisation de ces alignements pour des sections de chenail étroit assure une précision supérieure du positionnement permettant d’éviter les hauts fonds et de naviguer sur le fleuve en toute sécurité. Il y a dans le secteur du Parc des Pionniers un alignement constitué de deux structures, l’une se situant sur le bout du quai qui s’aligne avec celle se trouvant à l’arrière d’une propriété de la route Marie-Victorin.

Présentement, certains arbres dans le Parc des Pionniers entravent la visibilité entre ces deux structures. C’est pourquoi, à la suite d’une demande de Pêches et Océans Canada, afin d’assurer la sécurité de la navigation et avec la considération des servitudes existantes dans le parc, la Municipalité a accepté la coupe d’un arbre du Parc des Pionniers et l’émondage d’un second, car ceux-ci obstruaient la marque de jour du feu postérieur (le plus haut) de l’alignement de Verchères.

En compensation de cette coupe, le Pêches et Océans Canada investira un montant d’argent qui permettra la plantation de nouveaux arbres dans Verchères. Un panneau d’interprétation traitant du mode de fonctionnement de l’alignement sera aussi installé par le Ministère de Pêches et Océans Canada.