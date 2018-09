L’implication communautaire au cœur des priorités du candidat libéral Mohammed Barhone

Dans Taillon

Impliqué dans le milieu communautaire à Montréal depuis 15 ans, le candidat libéral dans la circonscription de Taillon, Mohammed Barhone, dit avoir eu le goût de faire le saut en politique active afin de « poursuivre ses engagements et bien servir la population. »

Directeur général de RePère, un organisme qui vient en aide aux pères en difficulté, M. Barhone voit son cheminement en politique et dans Taillon comme étant tout à fait naturel et conforme à ses convictions. « Je me considère comme un ambassadeur des valeurs libérales et je suis reconnu pour ma force communautaire. Je connais les enjeux de Longueuil et j’ai déjà rencontré une vingtaine d’organismes. »

Les engagements du candidat Barhone concernent « les familles à faibles revenus; l’accessibilité aux logements abordables pour les différentes clientèles démunies telles que les personnes isolées, les femmes démunies, les aînés et les gens ayant un handicap. Je veux également soutenir les personnes issues de l’immigration. La santé, poursuit-il, est un enjeu important dans la circonscription. Je vais donc continuer le travail déjà entamé pour l’agrandissement et la modernisation de l’hôpital Pierre-Boucher. Je vais également travailler pour favoriser le transport en commun et le développement durable. »

« J’arrive du milieu communautaire. J’y travaille à titre d’administrateur, de gestionnaire et d’intervenant. Je siège à différentes tables de concertation, tant au niveau local que national. Les enjeux auxquels je suis confronté concernent également ceux de Taillon. Ils touchent les familles et les citoyens, la santé, l’itinérance, et le décrochage scolaire. »

M. Barhone est impliqué au Parti libéral du Québec depuis quelques années déjà. Il a occupé, jusqu’à tout récemment, la présidence de l’Association libérale de Crémazie, poste qu’il a quitté en décembre dernier pour accéder à la présidence de la Commission du Multiculturalisme du Parti libéral du Québec. M. Barhone avait également travaillé à la campagne électorale de la ministre de la Culture, Marie Montpetit, en 2014. Il est âgé de 46 ans et habite Montréal. Il détient un baccalauréat en droit et un diplôme en travail social.