L’Impact de Montréal de retour à Boucherville

Crédit photo : Gaétan Brunelle

L’Impact de Montréal sera de passage à Boucherville, le mardi 8 août prochain. Chaque année, le club montréalais se déplace avec onze joueurs dans quatre clubs de soccer au Québec. Pour la deuxième année consécutive, le Club de soccer Boucherville annonce qu’il sera l’un des quatre hôtes sélectionnés.

Cet événement est ouvert gratuitement au public et permettra à tous les bouchervillois qui le souhaitent de découvrir les joueurs professionnels de l’Impact de Montréal dans un cadre familial, festif et chaleureux.

De la musique et différents stands viendront égayer cette soirée unique pour tous les amateurs de soccer à Boucherville. À cette occasion, de très nombreux lots seront à gagner grâce aux partenaires présents sur place.

Un groupe de 11 joueurs de l’Impact sera présent à partir de 18h pour disputer des mini-matchs avec les jeunes joueurs et rencontrer les partisans lors d’une séance d’autographes et de photos souvenirs. « C’est une grande fierté pour nous de recevoir l’Impact de Montréal. Depuis plusieurs années le soccer ne cesse d’évoluer au Québec, notamment grâce à l’apport médiatique de l’Impact. Voir et rencontrer tous ces joueurs que l’on observe généralement à la télévision, on l’a vu l’an passé, ce sont des souvenirs impérissables pour tous les jeunes qui les côtoient. » explique le président du Club, M. Ali Konjkave.

(Source: Club de soccer Boucherville)

Rendez-vous le mardi 8 août dès 17h30 sur le terrain Elie-Saab 2 (Parc Pierre Laporte), en face de la bibliothèque municipale.