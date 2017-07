L’Impact de Montréal à Boucherville!

Crédit photo : Gaétan Brunelle

Le Club de soccer Boucherville est fier d’accueillir, pour la 2ème année consécutive, l’Impact de Montréal dans le cadre de la tournée CÉLÉBRATION SOCCER 2017.

Présenté par Duval Auto, cet évènement est gratuit et se tiendra sur le terrain synthétique face à la bibliothèque (Élie-Saab 2) le mardi 8 août prochain!

– Séance de photos et d’autographes avec les joueurs de l’Impact.

– Présentation des joueurs

– Mini-matchs entre les joueurs de l’Impact et nos jeunes athlètes

– Kiosques, animations et de très nombreux prix de participation grâce aux partenaires présents.

Dès 17h, la Terrasse Duval Auto vous accueillera…

Espace pour souper avec : pizza, hotdog, nachos, popcorn, etc et des breuvages (pour les enfants et les adultes!).

Note : nous vous suggérons fortement de venir à vélo.

Aussi, afin de permettre à tous de bénéficier de la visite des athlètes de l’Impact, tous les matchs du secteur récréatif sont annulés, donc, vous pourrez passer au terrain synthétique, face à la bibliothèque.

Une grande célébration pour le soccer à Boucherville.