Limite de vitesse diminuée à 70 km/h sur la montée de Picardie à Varennes

Crédit photo : Ville de Varennes

Le conseil municipal de Varennes se réjouit de cette décision et remercie le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports qui a accepté de diminuer la vitesse à 70 km/h sur la montée de Picardie.

Rappelons que la vitesse était auparavant affichée à 80 km/h tout au long de la route. Elle est maintenant affichée à 70 km/h sur la majeure partie de son tracé, soit le secteur urbanisé entre le rang de Picardie et la route Marie-Victorin (route 132).

« Il s’agit d’une excellente initiative pour accroître la sécurité de la population. La reconstruction de la montée de la Baronnie, qui sera prochainement vouée du transport lourd, a aussi facilité cette décision », affirme le maire Martin Damphousse.