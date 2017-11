L’Illumination du parc Jean-Marie-Moreau et le tirage du concours d’achat local se dérouleront le dimanche 3 décembre prochain

Crédit photo : Courtoisie

Pour souligner le début de l’hiver, Rues principales Verchères invite petits et grands à l’illumination du parc Jean-Marie-Moreau (en face de la mairie) qui se déroulera le dimanche 3 décembre prochain dès 16 h, et ce, beau temps, mauvais temps. Le tirage du Concours d’achat local sera également effectué lors de cette activité.

Dans le cadre de l’illumination, la corporation recevra la population avec chocolat chaud, du thé offert par Les thés de Marie, musique d’ambiance, chant et surprises. De plus, le concours-tirage de dessin, si populaire depuis 2014, aura encore lieu. Les enfants sont invités à apporter le dessin reçu à l’école, au CPE Petit-à-petit ou disponible sur le site Internet de Rues principales au www.ruesprincipalesvercheres.ca. Un tirage sera effectué sur place et les gagnants remporteront des confiseries de Les confiseries SB. Les détails se trouvent sur le site Internet.

L’équipe de Rues principales Verchères profitera de l’occasion pour clore le concours d’achat local en effectuant les tirages des entreprises suivantes : la Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères, Armoires Verchères, Au Gigolo Coiffure, elle & lui, Les Magasins Korvette, la Banque Nationale, la Clinique Santé Marie-Victorin, Brunet Plus, Chez Berger, pâtissier & boulanger, Les thés de Marie et le restaurant Pizz Verchères. Les consommatrices et consommateurs peuvent participer au concours en déposant les coupons de participation distribués chez les commerces participants dans les boîtes prévues à cet effet. Rues principales Verchères rappelle : « À Verchères, j’achète et … j’encourage l’économie d’ici! »

Rues principales Verchères est un regroupement de gens d’affaires qui vise à sauvegarder, promouvoir et stimuler la revitalisation économique, physique, sociale et culturelle de la Municipalité de Verchères.