L’Illumination du parc Jean-Marie-Moreau: un record de participation en 2017

Crédit photo : Courtoisie

Rues principales Verchères recevait le dimanche 3 décembre dernier petits et grands à l’illumination du parc Jean-Marie-Moreau. Près de 250 personnes sont venues célébrer le début de l’hiver, soit la plus grande foule enregistrée dans les dernières années. Le tirage du Concours d’achat local a également été effectué lors de cette activité (voir la liste des gagnants au www.ruesprincipalesvercheres.ca)

Dans le cadre de l’illumination, la corporation a offert du chocolat-chaud et, pour une première année, des guimauves grillées et Les Thés de Marie était sur place pour offrir du thé chaud aux participants. En plus de l’ajout des guimauves, la fête présentait une chorale d’enfants qui a su ravir toute l’auditoire. C’est d’ailleurs grâce à sa présence que cette édition de l’illumination fut un tel succès. Le concours-tirage de dessin, si populaire depuis 2014, a également récompensé deux gagnantes qui recevaient pour l’occasion un assortiment de produits confectionnés par Les Confiseries SB.

Puisque l’activité donnait le coup d’envoi aux préparatifs du temps des fêtes, Rues principales Verchères invite chaque citoyen et citoyenne à prendre conscience de leurs habitudes de consommation et à faire des choix. L’achat local demeure et demeurera une priorité pour la corporation et Rues principales Verchères continuera à en faire la promotion.

Rues principales Verchères est un regroupement de gens d’affaires qui vise à sauvegarder, promouvoir et stimuler la revitalisation économique, physique, sociale et culturelle de la Municipalité de Verchères.