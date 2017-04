L’Hôpital Charles-LeMoyne désigné à titre de site à la maîtrise en pharmacologie avancée

L’Hôpital Charles-Le Moyne vient d’être désigné à titre de site à la maîtrise en pharmacothérapie avancée pour la Faculté de pharmacie de l’Université de Montréal. Premier établissement depuis plus de 20 ans à obtenir cette désignation de la part de la Faculté, l’Hôpital devient le seul site de résidence en pharmacie de l’Université de Montréal en Montérégie. Dès septembre prochain, des étudiants à la maîtrise en pharmacothérapie avancée pourront acquérir des connaissances plus poussées en ce qui a trait à la pratique de la pharmacie hospitalière. Les résidents seront confrontés à différentes spécialités par le biais de plusieurs stages à l’Hôpital Charles-Le Moyne. Déjà, chaque année, le département de pharmacie reçoit une vingtaine de stagiaires de premier cycle universitaire.

« Cette grande nouvelle représente un atout majeur pour l’enseignement et la mission universitaire de notre organisation », souligne Richard Deschamps, président-directeur général du CISSS de la Montérégie-Centre.

Le développement de l’enseignement en pharmacie s’inscrit dans une volonté de l’établissement d’appuyer l’enseignement universitaire dans les disciplines du domaine de la santé, de façon à ce que médecins, pharmaciens, psychologues, nutritionnistes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, etc., travaillent de concert pour offrir les meilleurs soins aux patients en mettant l’accent sur l’expertise, le professionnalisme et le travail en interdisciplinarité.

Chaque année, l’Hôpital Charles-Le Moyne reçoit de nombreux stagiaires, toutes disciplines confondues. En 2015-2016, il en a accueilli plus de 3 100 et offert plus de 5 500 stages.