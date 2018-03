L’historique des permis et des certificats délivrés maintenant accessible en ligne à Longueuil

La Ville de Longueuil mettra dorénavant à la disposition des citoyens la carte interactive Historique des permis et certificats délivrés, une application permettant de visualiser les permis de construction de l’année en cours et des deux précédentes, de même que les certificats d’autorisation pour les établissements commerciaux et le zonage. Auparavant, pour faire cette recherche d’information, les citoyens devaient se présenter en personne ou téléphoner à la Ville.

« L’objectif de cette application est de permettre une plus grande accessibilité aux données de la Ville, tout en assurant une transparence de l’information. Les citoyens et les professionnels pourront ainsi bénéficier de données fiables et précises provenant directement de nos systèmes d’émission des permis », souligne la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

La carte interactive aidera les citoyens et les professionnels à planifier l’achat de leur propriété, leurs aménagements et leurs travaux extérieurs. Par exemple, il leur sera possible en tout temps de vérifier si un permis a été délivré officiellement pour certains travaux, en plus d’obtenir rapidement et facilement l’historique des permis délivrés pour la période choisie.

Les couches cartographiques disponibles dans cette application contiennent des informations publiques, génériques et non nominatives. Toutefois, certaines données sensibles, par exemple celles des garderies ou des maisons adaptées pour une personne handicapée, ne sont pas présentes sur cette carte afin de préserver leur intimité et leur sécurité.

Pour utiliser la carte interactive Historique des permis et certificats délivrés, consultez la page longueuil.quebec/fr/cartes-interactives.

(Source : Ville de Longueuil)