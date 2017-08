L’histoire de Boucherville mise en vedette au Parc de la Mairie

Crédit photo : Diane Lapointe

Pour souligner l’anniversaire de fondation de Boucherville, la Corporation des fêtes de Boucherville et la Ville ont dévoilé, le 11 août dernier, plusieurs legs au Parc de la Mairie qui permettront aux Bouchervillois et aux futures générations de mieux connaître et comprendre leur histoire.

Déjà, le parc intégrait plusieurs legs. À l’entrée de l’hôtel de ville est érigée, depuis quelques mois, la statue du seigneur Pierre Boucher. Il s’agit d’une reproduction en bronze, grandeur nature, semblable à celle située en façade du parlement de Québec.

Non loin de la statue, on retrouve le mât totémique autochtone qui symbolise, après 350 ans, le passage et l’alliance entre les peuples autochtones et européens sur le territoire de Boucherville. Inauguré en juin dernier, il est constitué de quatre faces disposées en fonction des quatre points cardinaux et symbolisant les quatre nations autochtones ayant eu des liens avec Pierre Boucher sur le territoire de Boucherville.

Depuis la semaine dernière, trois personnages et des panneaux explicatifs sont apparus sur le sentier bordé de 38 arbres, en hommage aux 38 concessionnaires à qui Pierre Boucher avait accordé un terrain à défricher et à bâtir. Les trois personnages représentent une Fille du Roy (25 se sont installées à Boucherville de 1669 à 1698), un soldat du régiment Carignan-Salières et un concessionnaire. Ils font de ce parc un lieu animé rappelant la fondation et l’histoire de Boucherville.

Au cours de l’inauguration, deux capsules ont été enfouies. Elles contiennent des informations sur l’histoire de la ville, des dessins d’enfants ainsi que le travail d’élèves de l’école secondaire de Mortagne qui ont décrit leur vision de Boucherville d’aujourd’hui et de demain. L’une sera ouverte dans 50 ans et l’autre dans 150 ans.

Pour la présidente de la Corporation, Florence Junca Adenot, « C’est l’aboutissement d’un rêve partagé par plusieurs personnes; le rêve de laisser des traces de mémoire durables et animées dans ce parc. » Elle s’est par ailleurs dite heureuse que de nombreux descendants des enfants du couple fondateur et des concessionnaires se soient déplacés pour célébrer cet événement.

Le maire Jean Martel a mentionné pour sa part que : « Cette place assurera la pérennité des fondateurs, tout en faisant le lien avec la mairie du XXIe siècle et avec le nouveau Boucherville.»

Ce projet a pu être réalisé grâce à une contribution au montant de 335 000 $ de Patrimoine Canada et des partenaires financiers de la Corporation des fêtes 2017. L’investissement du gouvernement canadien a aussi permis d’ériger la fontaine située dans le bassin du parc Vincent-d’Indy qui symbolise le passage de l’ancien vers le nouveau Boucherville.