L’heure est au bilan pour l’Équipe Jean Martel

À l’occasion d’un récent point de presse, les membres de l’Équipe Jean Martel – Option citoyens citoyennes ont dressé le bilan de leurs plus importantes réalisations.

En matière financière, les membres de cette formation politique ont rappelé que la dette de la municipalité avait été réduite de 120 millions à 97 millions au cours des cinq dernières années, tout en gelant à quatre reprises la taxation foncière de la résidence moyenne durant cette période.

« Ces cinq réductions consécutives de la dette et ces quatre gels de la taxation foncière se sont faits sans pour autant compromettre la qualité des services offerts à la population ni la réalisation des projets que nous nous étions engagés à mettre de l’avant. », a affirmé Jean Martel, candidat à la mairie de Boucherville.

Sur ce dernier point, les membres de la formation se sont déclarés très satisfaits de l’ouverture récente du nouveau complexe aquatique Laurie-Ève-Cormier, réalisé dans le respect des budgets et des échéanciers prévus.

En matière de participation citoyenne, monsieur Martel a félicité tous les bénévoles de la Corporation des fêtes 2017 pour la planification et la mise en œuvre des festivités commémoratives. Il a également remercié tous ceux et celles qui se sont impliqués dans les différents comités de participation citoyenne au cours des dernières années. Par ailleurs, il s’est dit bien heureux d’avoir pu rencontrer de nombreux citoyens et citoyennes de Boucherville lors des quelque 75 déjeuners du maire tenus à travers la ville.

« La formule des déjeuners du maire ne saurait remplacer les séances régulières. Elle vise plutôt à les compléter et à ainsi permettre à la population d’avoir accès à ses élus dans un cadre convivial et moins formel. Je remercie tous ceux et celles qui sont venus nous rencontrer afin de nous faire part de leurs commentaires, de leurs préoccupations et de leurs suggestions afin d’améliorer encore plus notre qualité de vie. », a affirmé Jean Martel.

En terminant, les membres de l’Équipe Jean Martel se sont dits heureux que Boucherville se soit classée au premier rang des municipalités du pays pour sa qualité de vie et ils ont réitéré que la priorité de cette formation politique demeure la préservation de cette qualité de vie unique et exceptionnelle, dans le respect de la capacité de payer de la population.