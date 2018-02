L’haltérophile bouchervilloise Claudie Vaillancourt remporte l’argent à Halifax

Une jeune athlète de Boucherville s’est démarquée aux championnats canadiens junior qui se sont tenus à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 20 janvier dernier. Claudie Vaillancourt, 18 ans, a remporté la médaille d’argent chez les 63 kg après avoir réussi une levée de 70 kg à l’arraché et 85 kg à l’épaulé-jeté. Une dizaine de jeunes femmes se sont mesurées dans cette catégorie.

Malgré ce résultat encourageant, Claudie n’a pas été satisfaite de ses performances. « Je visais un total plus élevé mais je n’ai pas été assez concentrée durant la compétition », analyse-t-elle. Malgré sa déception, elle s’est tout de même qualifiée pour les championnats canadiens senior prévus en mai à Mississauga, en Ontario.

D’ici là, elle continuera de s’entraîner à raison de 10 à 15 heures par semaine. Elle compte aussi participer au tournoi collégial et universitaire qui se tiendra en mars au centre Claude-Robillard, à Montréal. Il s’agit d’une compétition qui en sera à sa première édition.

La jeune femme a découvert un intérêt pour l’haltérophilie au début de l’adolescence. Son jeune frère avait été impressionné par ce sport en regardant les Jeux olympiques à la télé. Les parents avait proposé aux deux enfants de s’inscrire dans un centre d’entraînement et avaient même forcé la note dans le cas de Claudie. « J’ai aimé ça et je m’entraîne maintenant depuis quatre ans et demi », indique l’étudiante qui poursuit en parallèle ses études collégiales en sciences humaines option commerce.