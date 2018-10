L’Halloween à Contrecoeur: une foule d’activités pour toute la famille

Crédit photo : Courtoisie

Cette année, plusieurs activités prendront place à Contrecœur pour l’Halloween. La Ville de Contrecœur a fait équipe avec plusieurs organismes locaux afin d’offrir une programmation des plus complètes et diversifiées aux familles contrecœuroises.

Les festivités de l’Halloween débutent les 19 et 20 octobre prochains, au parc régional des Grèves (10 350, route Marie-Victorin), lors des Soirées Monstrueuses. De 18 h 30 à 21 h 30, vous êtes conviés à venir visiter les pavillons et des sites animés, aménagés par la Colonie des Grèves. Déguisez-vous! 5 $/personne, 20 $/famille et gratuit pour les enfants de 3 ans et moins.

Le 21 octobre, la bibliothèque municipale (5000, route Marie-Victorin) invite les jeunes de 3 à 8 ans à participer à un atelier spécial « Halloween », de 10 h à 11 h. Places limitées, réservez dès maintenant au 450 587-5901, poste 238. 2 $/enfant

Le 26 octobre, la Maison de la famille Joli-Cœur invite les jeunes de 5 à 12 ans à une soirée disco déguisée au Centre multifonctionnel (475, rue Chabot), de 19 h à 20 h 30. 3 $/enfant

Le 28 octobre, de 10 h à 10 h 45, les productions le Baluchon Magique seront présentes à la bibliothèque municipale pour y présenter le spectacle « Roseline la sorcière », destiné aux enfants de 2 à 7 ans. Deux tours de magie seront présentés dans ce spectacle qui présente une belle histoire d’amitié à travers la quête de pouvoirs magiques. Gratuit! Places limitées, réservez la vôtre au 450 587-5901, poste 238.

De 12 h à 13 h 30, le 28 octobre, rendez-vous au Centre sportif régional de Contrecœur (1555, rue des Saules) pour une session gratuite de patinage libre costumé! Sur place : bonbons gratuits et animation! Bienvenue à tous!

Le soir de l’Halloween, le 31 octobre, la Maison des jeunes et Culture C vous invitent à découvrir leur maison hantée, à la Maison Lenoblet-du-Plessis (4752, route Marie-Victorin), de 18 h à 21 h. C’est gratuit! Durée d’environ 5 minutes

Le 31 octobre, en soirée, le Club Optimiste de Contrecœur sera présent devant la pharmacie Uniprix (4900, rue des Patriotes) afin de distribuer des bonbons et des surprises! Ils sillonneront également les rues de Contrecœur afin d’assurer la sécurité des enfants. N’hésitez pas à les saluer sur leur passage.