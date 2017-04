L’Express senior féminine AA, 2e division, termine championne de la saison d’hiver 2016-17

Après une ronde préliminaire où l’équipe jouait pour .500, les athlètes de l’équipe sénior féminines AA de Boucherville ont mis les bouchées doubles pour cumuler les victoires. D’ailleurs, à au moins trois reprises, les filles tiraient de l’arrière durant les matchs et ont démontré une force de caractère leur permettant ainsi de revenir au pointage et gagner ces matchs. Elles ont terminé la saison avec une fiche de dix victoires, un match nul et une défaite pour un total de 31 points.

Avec une offensive impressionnante de 71 buts et une défensive robuste n’encaissant que seulement 26 buts en 12 parties jouées, elles n’ont laissé aucune chance aux équipes adverses de se hisser à la tête du classement. Au championnat des buteuses, trois des six premières places sont en effet occupées par des joueuses de l’équipe (Marika Cloutier : 15 buts, Geneviève Beauchemin : 15 buts, Audrey-Claude Sauvageau : 13 buts). L’équipe, dirigée par l’entraineur Octavio Pineda, aura ainsi un billet direct pour la demi-finale des séries de fin de saison, affrontant ainsi la 3e position. Les joueuses sont motivées plus que jamais à obtenir le titre de championnes des séries de fin de saison et sont ainsi prêtes à redoubler d’efforts pour y arriver. La dernière fois que l’équipe de Boucherville AA gagnait le doublé remonte à la saison 2013-2014.