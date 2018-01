L’exposition Visage littéraire prendra place à l’Espace A à compter du 29 janvier

La Ville de Boucherville est heureuse de présenter la nouvelle exposition de l’Espace A intitulée Visage littéraire qui se déroulera à la bibliothèque municipale du 29 janvier au 1er avril.

L’exposition

Le 24 novembre dernier, la photographe Marilène Lucas a créé d’étonnantes compositions avec un groupe de jeunes fréquentant le Quartier B de la bibliothèque en exploitant le concept des visages littéraires présent sur le Web depuis quelques années.

L’artiste a mis en scène les participants et les ouvrages de la collection de la bibliothèque pour créer de surprenants clichés qui mêlent la réalité à la fiction. Le modèle pose un livre devant son visage et les images représentées sur la couverture du livre se fondent avec le visage et le corps du modèle.

Découvrez le résultat de cette séance photo hors du commun en visitant cette exposition de photographies créatives et ludiques.

Venez admirer leurs créations.

L’artiste

Photographe culinaire, l’artiste bouchervilloise aime photographier le monde irréel et surnaturel des objets. Derrière sa lentille, son cerveau pétille, se colore de vie et convertit le quotidien en magie. L’artiste puise ses idées dans la réalité de la vie et les transforme en sujets comiques et, plus souvent qu’autrement, très appétissants. Les photos de l’artiste sont un ensemble d’éléments mis en scène, souvent drôles et à l’origine de jeux de mots.

Marilène Lucas présentera son exposition à la Galerie Vincent-D’Indy du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois du 25 juillet au 19 août 2018.

(Source : Ville de Boucherville)