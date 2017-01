L’exposition L’héritage culturel rassemble le travail de neuf artistes locaux

À la salle d’exposition du Café centre d’art

Dans l’esprit des fêtes commémoratives célébrées cette année à Boucherville, la galerie du Café centre d’art a invité les artistes à soumettre des propositions sur le thème de l’héritage culturel. Au terme de cet appel, un comité de sélection a retenu le travail de neuf artistes bouchervillois intéressés par cette thématique. Pour sa première exposition collective de l’année, ce lieu d’exposition propose jusqu’au 26 mars des tableaux de styles divers, des photos, des bijoux et un documentaire. Le dénominateur commun autour de ces oeuvres : la mémoire collective, l’histoire et la tradition, l’héritage personnel de même que l’identité.

La liste des artistes regroupe Claudine Auger (Fleurilège), Francine Deshaies, Léonel Jules, Liliane Keeler, Marilène Lucas, Myrtha Pelletier, Roger Renaud, Linda Salmeri et Susan St-Laurent.

Rencontres

En complément, trois des artistes participants convient le public à assister à des activités gratuites de médiation culturelle. La première se tiendra le dimanche 29 janvier, à compter de 13 h : Susan St-Laurent offrira un atelier de création numérique où il est recommandé d’apporter son iPhone ou sa tablette électronique (non obligatoire).

Le mercredi 15 février, à compter de 19 h, Claudine Auger proposera un atelier de création de bijoux pour les 13 ans et plus tandis que Marilène Lucas animera un atelier de création photographique (pour tous) le vendredi 3 mars, à 10 h.