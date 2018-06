L’exposition et les journées portes ouvertes dans le cadre du 325e de la paroisse de Varennes: tout un succès!

Crédit photo : Courtoisie

L’exposition et les journées portes ouvertes organisées dans le cadre du 325e de la paroisse Sainte-Anne de Varennes ont remporté un succès sans précédent. Les 9 et 10 juin derniers, Varennois et gens de l’extérieur sont venus nombreux admirer les objets sacrés et les vêtements sacerdotaux exposés cette seule fin de semaine.

De plus, ils ont profité de tours guidés dans la basilique et la Maison de l’exposition consacrée à sainte Marguerite d’Youville. « Nous étions heureux d’accueillir tous ces gens et leur faire revivre de beaux souvenirs ou encore les faire découvrir notre église, notre histoire », a affirmé Madame Annette D’Amours, vice-présidente de la paroisse.

Ce n’est qu’un début puisque la saison estivale s’amorce et que le sanctuaire sera ouvert toutes les semaines jusqu’en octobre. Voir l’horaire sur www.sanctuaireyouville.ca