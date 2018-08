L’exposition #BOUFFE décroche des sourires

La photo, elle en mange. La bouffe, elle la photographie. La photographe culinaire et, plus récemment, artiste peintre, Marlène Lucas, expose ses œuvres colorées et remplies d’humour à la Galerie Vincent-D’Indy jusqu’au 19 août.

Cette exposition à la fois ludique et créative propose une série de photos qui met en relation les aliments et les objets du quotidien. Des légumes qui flottent dans les airs, un poulet qui danse le disco, des rôties qui se font dorer sur une corde à linge, un bain rempli de melons d’eau, ne sont que quelques exemples d’amusants clichés au menu de cette exposition.

Sympathique, drôle, divertissante et pleine de couleurs, l’expo réunit également des peintures, une ligne de vêtements et des objets sur lesquels sont reproduites ses œuvres. Tout tourne autour des aliments, et tout est basé sur l’humour. « Pourquoi broyer du noir lorsqu’on peut faire briller notre lumière à travers notre art, mentionne l’artiste rencontrée à la galerie. Pour moi, l’importance d’accrocher le spectateur par un sourire est primordiale ». Et c’est sûrement mission accomplie pour la plupart des gens qui visiteront l’exposition.

Pas cliché!

Marlène Lucas est diplômée en photographie du Cégep du Vieux-Montréal. « Ce qui m’intéresse, ce sont les objets et la bouffe.» L’an dernier, elle s’est rendue en Normandie dans le cadre d’un projet d’immersion pour la relève artistique du Carrefour jeunesse-emploi (CJE) Marguerite-D’Youville. « Je participais à un atelier et nous devions créer quelque chose. Comme je n’avais pas mon appareil photo, je me suis mise à dessiner avec un crayon sharpie. C’est comme cela que j’ai commencé à faire du zentangle, puis j’y ai ajouté des aliments.»

On découvre dans ses toiles une touche caricaturale, de bande dessinée et de graffitis, surtout lorsqu’elle y intègre le style zentangle.

Au cours des dix dernières années, elle a participé à de nombreuses expositions photo autant en solo, en duo que collectivement, dont à deux reprises à la Galerie Vincent-D’Indy en 2011 et 2015. Depuis 2015, elle a obtenu de nombreuses distinctions grâce à ses photos à la fois saisissantes et humoristiques, dont plusieurs prix des concours Livre photo et Son & images du gala provincial de la Société de promotion de la photographie du Québec depuis 2015, le trophée du 1er prix Passionart du concours Vocation en Art! du Carrefour Jeunesse-Emploi de Boucherville, le 3e prix du jury lors du Concours international des arts visuels de Juste pour rire et plusieurs autres.

#BOUFFE est la 200e exposition à se tenir à la Galerie Vincent-D’Indy depuis son ouverture il y a 16 ans. Une expo à déguster avec les yeux!