L’Exposition agricole de Calixa-Lavallée du 6 au 8 juillet: une exposition jeune depuis 138 ans!

On peut dire que 2018 marque le retour des « classiques » à l’Exposition agricole de Calixa-Lavallée puisque les populaires mascottes Chase, Stella et Marcus de la célèbre Pat Patrouille seront à l’affiche, tout comme le derby démolition et l’Ensemble gospel de la Montérégie. En fait, une seule activité bien connue ne sera pas de retour cette année, soit la course au petit cochon graissé qui laisse sa place à une nouveauté, la « Expo Race », un parcours d’un demi kilomètre avec sept obstacles où les participants devront grimper, glisser, escalader, ramper et plus encore!

La populaire course au petit cochon graissé a fait longtemps le bonheur des jeunes et des moins jeunes, mais cette année les organisateurs ont décidé de la remplacer par la « Expo Race ». « Il s’agit d’une course à obstacles, mais qui reste quand même familiale, pour les petits comme pour les grands, explique Lise Chevrette, coordonatrice de cette 138e édition. Ça reste amical, il n’y a pas de gagnant car tout le monde est gagnant, tout le monde reçoit une médaille à la fin de l’activité. C’est quand même une belle occasion de se lancer des défis entre amis et en famille. Le nouveau concept a l’air d’intéresser les gens car les inscriptions vont bon train et il ne faut pas oublier que c’est gratuit! »

Les enfants seront heureux de savoir que les personnages de la série Pat Patrouille seront de retour et ils pourront se faire photographier en leur compagnie de 10 h à 12 h le samedi. Puis, de 12 h à 14 h, place aux Minions, Minnie Mouse et Mario Bros qui seront disponibles pour faire des « selfies ».

L’Ensemble gospel de la Montérégie sera aussi de la programmation pour une troisième année, le dimanche 8 juillet à 8 h 30, alors que le derby démolition se mettra en branle à 13 h cette même journée afin de clore avec éclat (de carrosserie!) ce weekend bien chargé.

Bien sûr, il y aura d’autres « traditions » à cette 138e édition, comme la toujours populaire petite ferme, les jeux gonflables, la cabane à sucre et ses délices sucrés, les différents concours d’animaux, tels que les chevaux canadiens, les bovins laitiers, les chèvres, les poules, les lapins, de même que les produits du rucher, de l’érable, maraîchers et grandes cultures, etc.

Et ce, sans compter les soupers méchoui (vendredi) et spaghetti (samedi), de même que le grand spectacle de l’artiste de Varennes, Raphael Denommé, qui mettra le blues à l’honneur. Rappelons en terminant que l’activité familiale attire chaque année près de 5 000 visiteurs, beau temps, mauvais temps (mais l’almanach des agriculteurs dit qu’il fera beau!).

Vendredi 6 juillet 2018

9 h 30 Préouverture spéciale pour les enfants. (Préinscription obligatoire au 450-583-2079) Animation sur place pour les jeunes des camps de jour

15 h Ouverture grand public: kiosques des artisans et exposants commerciaux / Pavillon agroalimentaire / Mini-ferme / Cabane à sucre / Pavillon du Patrimoine / Kiosque Calixa-Lavallée

18 h 30 Souper méchoui / Chapiteau Greenfield Global

21 h Fermeture : chapiteau des artisans / Pavillon agroalimentaire/ Section Jeux

21 h 30 Danse et musique / Chapiteau

Samedi 7 juillet 2018

9 h Jugement des chevaux canadiens de pure race au licou

9 h 30 Ouverture : kiosques des artisans et exposants commerciaux / Pavillon agroalimentaire / Patrimoine / Mini-ferme/ Section jeux gonflables

10 h à 14 h La Pat Patrouille! Journée de la famille /Venez prendre des photos avec Chase, Stella, Marcus et autres mascottes (beau temps mauvais temps!)

12 h Jugement de concours avec les Jeunes ruraux

13 h Jugement des bovins laitiers, chevaux, chèvres / Jugement des produits du rucher, de l’érable, des produits maraîchers et de grandes cultures

17 h 5 @ 7 de l’érable (à la cabane)

18 h Souper Spaghetti / Chapiteau Greenfield Global

19 h 30 Inscriptions au concours « Expo Race »

20 h Concours « Expo Race »

21 h 30 Spectacle de l’artiste Raphael Denommé

Dimanche 8 juillet 2017

8 h 30 Messe Gospel avec l’ensemble Gospel de la Montérégie

9 h 30 Ouverture : Kiosques des artisans et exposants commerciaux / Pavillon agroalimentaire / Mini-ferme Section « Jeux gonflables et animation»

10 h 30 Brunch familial, Chapiteau Greenfield Global

13 h Derby de démolition

16 h 30 Fermeture de l’Exposition