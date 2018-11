L’exposition « À cœur vaillant » met en vedette des artistes de Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

Du 29 novembre au 16 décembre, la Ville de Contrecœur, en collaboration avec Culture C, vous invite à découvrir des artistes locaux lors de l’exposition « À cœur vaillant » qui se tiendra à la Maison Lenoblet-du-Plessis. Cette exposition qui rassemble une trentaine d’œuvres d’artistes de Contrecœur permettra également la sélection de deux œuvres qui seront achetées par la Ville dans le cadre de son Programme d’achat d’œuvres d’art. Un jury indépendant, formé d’un élu du conseil municipal, d’un administrateur de Culture C et d’un artiste professionnel se chargera de faire une recommandation pour l’achat d’une œuvre auprès du conseil municipal. La deuxième œuvre acquise sera le coup de cœur des visiteurs qui pourront voter tout au long de l’exposition.

« La Ville de Contrecœur est fière d’offrir cette vitrine aux artistes locaux qui pourront ainsi faire découvrir leurs œuvres à la population. Ce Programme d’achat d’œuvres d’art nous permet de faire connaître des artistes d’ici et de promouvoir leur talent et leur créativité. Notre collection municipale compte à ce jour plus d’une soixantaine d’œuvres exposées dans les bâtiments municipaux, » mentionne la mairesse, Mme Maud Allaire.

La Ville de Contrecœur et Culture C remercient les 11 artistes qui se sont inscrits pour participer à cette exposition du Programme d’achat d’œuvre d’art;

Suzanne Voisard – artiste peinture

Annie Tremblay – artiste peinture

Lyse Jussaume – artiste peinture

Raymond Caisse – artiste sculpture

Flora White – artiste peinture

Marcel Savary – artiste peinture

Paulette Desaulniers – artiste peinture

Olga Brinza – artiste peinture

Lyse Boivin – artiste peinture

Lyne Arcand – artiste peinture

Christiane L. Michaud – artiste peinture

Le dévoilement des deux œuvres qui s’ajouteront à la collection municipale se fera le dimanche 16 décembre 2018; toute la population est invitée à se joindre aux artistes afin de les découvrir!

La Maison Lenoblet-du-Plessis est située au 4752, route Marie-Victorin et est ouverte du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le Programme d’achat d’œuvres d’art, rendez-vous sur le www.ville.contrecoeur.qc.ca.