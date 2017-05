L’événement Courir le Défi Santé de Mortagne attire 350 participants

Quelque 350 personnes ont couru ou marché des distances de 1 km, 2,5 km, 5 km ou 10 km lors de la quatrième édition de l’événement Courir le Défi Santé de Mortagne le 23 avril dernier à Boucherville. L’activité a connu un vif succès d’autant plus qu’elle s’est déroulée par une belle journée printanière ensoleillée. Deux enseignants de l’école, Ghyslain Brulotte et Julie Rufiange, ont organisé ce défi sportif. Le directeur de l’établissement, Daniel De Angelis, à tenu à remercier et à féliciter tous ceux qui se sont impliqués dans la réussite de cette course dont le maire Jean Martel était le président d’honneur.

L’école secondaire de Mortagne est fière de participer à la course au secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) les 13 et 14 mai prochain. Le GDPL est un événement de course à pied, mais c’est aussi un mouvement de mise en forme. Cette année, l’école a créé un club de mise en forme : plus de 80 élèves s’y entraînent activement depuis l’automne dernier.