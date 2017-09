Levée de l’avis d’ébullition pour tout le territoire de Boucherville

La Ville de Boucherville confirme que l’avis d’ébullition qui était en vigueur depuis le 6 septembre dernier pour tout son territoire est maintenant levé, et ce, depuis aujourd’hui, vendredi 8 septembre à 15 h 30.

L’ensemble des résultats des tests effectués à ce jour sur le réseau confirment que l’eau est maintenant propre à la consommation.

Les résidants de Boucherville n’ont donc plus besoin de faire bouillir l’eau avant de la consommer.

Pour plus d’information, visitez le boucherville.ca et nos médias sociaux, Facebook et Twitter.

Système automatisé de messagerie (bottin SAM) pour recevoir les avis importants de la municipalité par téléphone.

La Ville de Boucherville tient à rappeler qu’elle offre la possibilité à tous les citoyens, entreprises, commerces, institutions et industries qui le désirent, de s’inscrire en ligne à son système automatisé de messagerie (bottin SAM) pour recevoir les avis importants de la municipalité par téléphone.

Inscrivez-vous au boucherville.ca/bottinsam

(Source : Ville de Boucherville)