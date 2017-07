Levée de l’avis d’ébullition à Varennes

Crédit photo : iStock

La Ville de Varennes annonce la levée de l’avis d’ébullition qui était en vigueur depuis le mercredi 12 juillet.

Tous les tests effectués confirment hors de tout doute que l’eau potable distribuée dans le réseau est exempte d’E. coli ou de toute autre bactérie.

Suite à cette levée, les précautions suivantes devraient être prises :

La Ville de Varennes rappelle également aux citoyens qu’il est important de se doter d’une trousse d’urgence 72 heures permettant de survivre de façon autonome durant les trois premiers jours suivant une situation d’urgence. Cette trousse devrait inclure deux litres d’eau potable par personne. Pour en savoir plus à ce sujet, il suffit de visiter ce lien : http://ville.varennes.qc.ca/citoyens- securite/trousse72heures

Communiqué Pour diffusion immédiate

 Faire couler l’eau de tous les robinets d’eau froide quelques minutes. Suivre la même procédure pour les fontaines et abreuvoirs, s’il y a lieu;

 Vider, laver et désinfecter les machines à glace;

 Purger les robinets extérieurs;

 Dans le cas d’un appareil de traitement de l’eau, vérifier les mesures à prendre auprès du

fabricant.