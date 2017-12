Leucan Montérégie divertit les enfants atteints de cancer à l’approche des fêtes

Crédit photo : Leucan Montérégie

Près de 80 familles membres de Leucan Montérégie et l’Association pour les enfants atteints de cancer se sont réunis au centre d’amusement Cache-à-l’Eau de Boucherville le 3 décembre dernier afin de prendre part à une fête de Noël haute en couleur. Cette activité annuelle permet à tous de s’amuser et d’oublier temporairement les épreuves et les difficultés associées à cette maladie.

Les organisateurs avaient prévu un programme diversifié pour plaire aux petits et grands. En plus d’assister à un spectacle de Noël, les participants se sont divertis avec différents jeux amusants. Ils ont aussi rencontré le père Noël et ses lutins de même que les personnages du film Moana. Une entreprise commanditaire a offert des cadeaux aux jeunes, ce qui a mis des sourires sur leur visage et a fait le bonheur des familles.

Les propriétaires d’une bannière de restauration bien connue se sont montrés également généreux en servant un repas à tous ces invités. Leucan Montérégie tient à remercier ces différentes entreprises qui appuient la cause des enfants atteints de cancer avec magnanimité.

L’équipe du Cache-à-l’Eau avait tout mis en œuvre afin d’accueillir les jeunes atteints de cancer dans un espace sécuritaire. Les balles ont été changées, les modules désinfectés et l’entreprise a même mis en place une escouade spéciale de désinfection, à travers laquelle le personnel en poste distribuait du gel antiseptique et nettoyait les modules tout au long de l’événement. Habituellement, les jeunes en traitement ne peuvent pas fréquenter ce genre d’endroit en raison des risques de contagion.

Cette fête de Noël dotée d’un peu de magie se veut une occasion unique pour les familles de Leucan de créer des liens, de partager et de trouver du réconfort et du soutien auprès de personnes qui vivent une situation similaire.