Lettre ouverte: une trappe à tickets à Varennes?

Empruntez-vous à l’occasion les rangs de campagne se situant à Varennes? Moi, à l’occasion et je n’oublierai jamais mon passage sur la montée de la Baronnie le 23 mars 2017. Je roulais sur la 132 en direction de Varennes avec mon fils. Sur cette route, aucune indication n’était présente pour identifier un chantier routier éventuel. Dès que j’ai tourné sur la montée de la Baronnie pour aller rejoindre l’autoroute 30, une pancarte indiquant travaux et une autre quelques mètres plus loin indiquait la vitesse de 50km. Malheureusement, puisque j’étais concentrée sur l’échange que j’avais avec mon fils, vous savez ce genre de conversation qui fait évoluer les choses, je ne les ai tout simplement pas vues. Huit cent mètres après avoir dépassé les pancartes, quelle fût ma surprise de voir les girophares du policier qui m’attendait de pied ferme à contresens tout près de la voie ferrée. Il m’a alors indiqué que je roulais 103 km/h dans une zone que je pensais limitée à 80 km/h. Toute candide, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Le policier m’informe que c’est 50km, car c’est une zone de travaux. Je me questionne, je regarde devant et derrière afin d’apercevoir des pancartes oranges. Le policier comprenant ma démarche, me dit qu’il y a plein de pancartes, pourtant je ne vois rien du tout! Le policier me remet la contravention que je remets à mon fils que j’essaie de rassurer. Je redémarre ma voiture et mon fils lit ce qui est écrit sur la contravention. Il me dit : Maman, c’est écrit 864$ et 10 points d’inaptitude. Je lui dis qu’il avait dû se tromper… Jamais je me suis doutée que j’aurais une contravention aussi salée vu ce que j’observais. En effet, aucun chantier de construction n’était visible. Loin de là! Il n’y avait aucune machinerie, aucun cône, que 2 petites pancartes en début de rang. Moi, qui a un dossier de conduite vierge, je panique!!! Que faire, quelles sont les procédures, faut-il payer ce magot tout de suite ??? Désespérée, je me décide d’appeler un avocat, afin de me faire conseiller. Il m’annonce qu’une note à mon dossier indiquant vitesse excessive me suivra 10 ans et que mon permis ainsi que mes assurances grimperont. Quelles conséquences! Il me suggère de calculer la distance entre mon lieu d’arrestation et la pancarte la plus près. De mon lieu d’arrestation, la pancarte la plus près devant mon véhicule se trouvait à une distance de 2,3 km. Alors, même avec des yeux de lynx, il serait impossible pour moi de l’apercevoir. J’ai aussi enregistré une vidéo quelques jours plus tard du chemin emprunté la journée de mon arrestation. J’ai bien beau visionner et revisionner cette vidéo, je ne comprends pas que ce rang de campagne entouré de champs, sans chantier apparent soit limité à une vitesse de 50km/h. De plus, sur un rang d’une longueur de 4,5 km entre l’autoroute 132 et la 30 seulement 4 pancartes s’y trouvaient dans les jours entourant mon arrestation. D’habitude, par expérience, les chantiers sont si clairement indiqués que nous ne pouvons les manquer. Je suis retournée au mois de mai sur la montée de la Baronnie où enfin des travaux étaient en cours. Une immense pancarte indiquait sur la route 132 des travaux sur la montée de la Baronnie. Toute une différence! Il y avait une pancarte bloquant l’accès à ce rang et une multitude de cônes oranges étaient disposés partout. Comme citoyenne, je m’attends qu’il y ait des rappels tout comme sur le chantier du mois de mai. Je vous jure que si l’endroit avait été autant soit peu semblable à celui de mois de mai 2017, jamais je n’aurais faite toutes ces démarches, j’aurais tout simplement assumé la conséquence.

Malgré le malaise que je vivais avec cette situation, je finis par en discuter avec mon entourage. J’ai appris de source sûre que cet endroit est une « trappe à tickets » comme on dit en bon français. Cet endroit aurait-il servi à cette époque à remplir les poches de la ville de Varennes ??? Combien de citoyens comme moi ont été arrêtés à cet endroit qui à mon sens manquait à ce moment d’une signalisation conforme.

Je finis par passer à la cour municipale de Marguerite d’Youville à Verchères le 16 janvier 2018. Dans sa preuve, le policier a prétendu qu’il y avait 4 pancartes dans son rapport quand pourtant il n’y en avait que 2 avant le lieu de mon arrestation, les 2 autres étaient après le lieu de mon arrestation, donc je ne pouvais les avoir vu! Lors du procès la juge n’a pas tenu compte de ces 2 pancartes se situant après mon lieu

d’arrestation après avoir vu la vidéo, car 2,3 km me séparaient de mon lieu d’arrestation. Je comprends mal que le policier ait pu mettre en preuve ces 2 pancartes? D’autant plus que j’ai tout filmé. L’honorable juge m’acquitte, car selon les preuves apportées, elle a jugé entre autres que la signalisation routière n’était pas suffisante dans une zone de travaux. Je suis extrêmement satisfaite de la décision rendue.

Mais je n’étais pas au bout de mes peines. En effet, je reçois, quelques jours plus tard, la visite d’un huissier portant la mauvaise nouvelle d’un appel de la poursuite en cour supérieure. C’est un cauchemar! J’appelle mon avocat, encore toute renversée et il m’annonce que l’appel est un processus onéreux. Je me suis questionnée longtemps avant de prendre une décision. Le dilemme qui s’offrait à moi était que je plaide coupable ou que je retourne encore en cours, mais cette fois en sachant que les frais videraient à coups sûrs mon bas de laine.

Ma décision est prise. Je vais aller de l’avant avec mon avocat. C’est pour cette raison que je vous demande votre aide. Qu’est-il advenu de tous ces gens qui n’ont que payé leur contravention sans contester le bien fondé de celle-ci ??? Il est maintenant le temps d’agir! Soyons solidaire! Si vous avez vécu la même expérience que moi, veuillez adresser vos commentaires sur le site.

Merci infiniment pour votre précieuse aide!

Mme Gemme qui veut juste que tout cela finisse !

(Lettre ouverte)