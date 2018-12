L’état de logements sociaux à Saint-Amable inquiète ses locataires

Crédit photo : TVA nouvelles

À bout de patience après avoir dénoncé pendant des années l’état lamentable de leurs logements sociaux à Saint-Amable, des locataires ont fait pression pour que la Société d’habitation du Québec (SHQ) accorde des subventions afin de régler leurs problèmes et qu’ils puissent enfin retrouver une qualité de vie acceptable.

Ces locataires ont communiqué avec l’équipe de TVA nouvelle il y a quelques jours afin qu’elle constate l’état de délabrement de l’immeuble situé au 300, rue Dominique, où demeurent notamment des familles avec de jeunes enfants.

Le reporteur Yves Poirier a pu voir sur place la situation dans le HLM géré par l’Office municipal d’habitation (OMH) Marguerite-D’Youville : présence de moisissures et possiblement de champignons, infiltration d’eau au plafond, fissures inquiétantes dans la brique extérieure, réparations temporaires sans finition, trous laissés dans les murs, etc.

L’OMH, par l’entremise de l’administrateur Normand Varin, a expliqué que l’organisme a eu la charge de l’immeuble le 1er juin dernier. Il a ajouté qu’à la suite de discussions avec les locataires, un ingénieur a été mandaté pour examiner le bâtiment et que son rapport détaillé devrait être déposé au cours des prochaines semaines.

Pour sa part, la Société d’habitation du Québec dit être au courant de la situation et elle a procédé à l’analyse du HLM et les responsables de l’organisme gouvernemental ont conclu que l’immeuble était dans un état tel qu’il serait préférable de le reconstruire au complet.

Le reportage de TVA nouvelle indique également que la SHQ serait présentement en discussions avec son partenaire financier, la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) afin que cette solution puisse être mise en application dans les meilleurs délais.