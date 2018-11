L’Esplanade et DEL s’unissent pour accélérer le développement d’entreprises à impact social

Crédit photo : DEL

L’Esplanade, premier accélérateur dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation sociale au Québec, s’unit à Développement économique de l’agglomération de Longueuil (DEL) pour le lancement de son appel à candidatures pour la prochaine cohorte Accélération de son parcours d’accompagnement impact8. Au total, 8 entreprises dont 4 provenant de l’agglomération de Longueuil bénéficieront d’un accompagnement sur mesure axé sur la maximisation de leur impact social et la pérennisation de leur modèle d’affaires.

Impact8 : l’impact au coeur du modèle d’affaires

S’adressant aux entreprises à impact sociétal ayant une preuve de concept validée, le programme Accélération, déployé sur 6 mois, a été conçu pour offrir un accompagnement personnalisé et adapté aux objectifs de croissance et au secteur d’activité de chaque organisation participante. Le programme s’articule autour d’un calendrier précis incluant des événements majeurs tout au long du parcours (bootcamp, town hall et demo day), des modules de formation ciblés (modèle, produit, culture, leadership et collaboration, vente et croissance) et des sessions de coaching individuel avec une équipe d’experts en innovation entrepreneuriale.

« Nous sommes heureux de contribuer au développement de l’écosystème entrepreneurial et au rapprochement des deux territoires en mettant à la disposition de DEL notre expertise d’accompagnement en entrepreneuriat et en innovation sociale. La complémentarité de nos expertises et le déploiement conjoint de cette cohorte permettront d’accroître le bassin de ressources et de partenaires mis à la disposition des entrepreneurs et ainsi, de leur offrir une visibilité accrue au-delà de leurs territoires de prédilection », explique Pascal Grenier, directeur général de l’Esplanade. Précisons qu’au cours des trois dernières années, l’Esplanade a accompagné 36 organisations dans le cadre de son Parcours impact8, dont 20 dans le cadre du programme Accélération.

« Diversifiée et de plus en plus ouverte, notre économie a besoin d’entreprises avec fort impact social pour optimiser sa croissance. Notre Pôle de l’économie sociale et notre soutien concret aux entreprises collectives témoignent de l’importance accordée à ce pan de l’économie. Notre collaboration avec l’Esplanade va en ce sens et est profitable autant pour nos entreprises que pour notre tissu socio-économique », explique Julie Ethier, directrice générale de DEL. Les organisations intéressées à rejoindre la prochaine cohorte Accélération du parcours Impact8 sont invitées à soumettre leur candidature en ligne ici d’ici le 5 décembre 2018 www.impact8.org

