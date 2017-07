L’Escouade «Y» débarque en ville: feras-tu partie de l’aventure?

Le CJE Marguerite-d’Youville est présentement à la recherche de six jeunes possédant une compétence, un talent ou des connaissances particulières pour participer à son nouveau projet de volontariat : l’Escouade «Y»!



Qu’est-ce que l’Escouade «Y»

Il s’agit d’un projet qui vise à réunir un groupe de volontaires qui vont chacun animer un atelier dans six villes de la région. Chacun créera un atelier pratique en lien avec sa compétence spécifique. Ces ateliers pratiques se voudront principalement des occasions pour les participants de s’initier à de nouveaux domaines. Les volontaires contribueront à la construction du projet et pourront entre autres décider conjointement de la fréquence des ateliers offerts.



Quels sont les avantages de participer?

C’est l’occasion parfaite de se mobiliser pour la communauté, mais aussi se faire connaître, faire des rencontres enrichissantes et partager sur un sujet qui vous passionne. À travers cette expérience, vous pourrez en plus développer de nouvelles compétences qui pourront vous être utiles dans le futur (animation, gestion de projets, communication). Une allocation de 100$ sera remise suite à chaque animation.

Critères d’admission

• Habiter le territoire de la MRC Marguerite-D’Youville ou Boucherville

• Avoir entre 18 et 29 ans

• Posséder un permis valide et une voiture (ou faire la démonstration de la possibilité de se déplacer facilement)

• Posséder des connaissances ou des compétences que vous êtes prêt à partager lors d’ateliers pratiques de groupe

Tu as un intérêt pour l’animation et un désir de partager? On a tout ce qu’il faut pour te permettre de faire rayonner ton talent auprès des gens de ta communauté. Montre-nous ce que tu sais faire et amène ta couleur à un projet d’envergure!

Pour plus d’information, il suffit de visiter le site Web au www.cjemy.com ou communiquer avec Myriam au 450-449-9541.

Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville

Depuis plus de 20 ans, le CJEMY offre un éventail de services gratuits et personnalisés aux 15-35 ans de Boucherville de la MRC de Marguerite-d’Youville visant à améliorer les conditions de vie des jeunes par le biais d’activités visant l’intégration en emploi, le retour aux études, la persévérance scolaire, le développement entrepreneurial, le bénévolat et le volontariat.