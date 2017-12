L’Escouade Y débarque dans la région

L’Escouade Y s’est déployée dans les villes de la MRC Marguerite-D’Youville ainsi qu’à Boucherville.

Ce projet de bénévolat et d’engagement citoyen dans la communauté a été mis en œuvre par le Carrefour jeunesse emploi (CJE) Marguerite- d’Youville. Il réunit quatre jeunes femmes âgées de 18 à 29 ans qui désiraient partager leurs passions, leurs intérêts et leurs connaissances.

Jusqu’au mois d’avril, Mariève Delisle, Julie-Anne Dubois, Véronique Simard et Marilène Lucas offriront respectivement des ateliers d’initiation pratique à la massothérapie, au langage des signes québécois, à la déco brico et à la photographie. Elles se promèneront chaque mois dans l’une des villes du territoire desservi. Ces ateliers sont offerts gratuitement à l’ensemble de la population.

Pour connaître l’horaire, il suffit de se rendre sur le site cjemy.com