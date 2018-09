Les Varennois sont invités à imaginer leur ville de demain

Crédit photo : Ville de Varennes

Au cours du mois de juin dernier, la Ville de Varennes a procédé à une vaste consultation auprès de sa population par l’intermédiaire d’un sondage qui permettait dans un premier temps de mesurer la satisfaction des citoyens à l’égard des services, des activités et des infrastructures actuels, c’est-à-dire la section Ma ville aujourd’hui. Une autre portion du sondage était pour sa part consacrée à l’identification des priorités et des enjeux pour les prochaines années, soit Ma ville de demain, car la Municipalité est présentement engagée dans le processus d’imaginer et de façonner le Varennes de demain.

La population a donc répondu en grand nombre à ce sondage qui comprenait une cinquantaine de questions qui touchaient plusieurs domaines spécifiques, soit parcs et espaces verts, communications, arts et culture, loisirs, transport en commun, urbanisme et développement durable, développement économique, infrastructures, finances et taxation. À la lumière des résultats, on apprend notamment que 99 % des répondants se disent heureux d’habiter à Varennes.

Lors de cet exercice d’envergure, les citoyens ont fait savoir aussi ce qu’ils considéraient comme leurs priorités pour les prochaines années. Les résultats constituent de ce fait un outil de gestion qui servira de guide dans la prise de décisions pour l’ensemble des Varennois.

Une soirée de consultation

Pour leur part, les services municipaux concernés analyseront les différentes idées avec attention dans les mois à venir et une grande table de discussion se tiendra le mercredi 24 octobre prochain et elle offrira aux élus une occasion de discuter avec les citoyens des principaux enjeux d’avenir.

Il y aura quatre thèmes abordés lors de la soirée, soit le milieu de vie (territoire, développement résidentiel, parcs et espaces verts, etc.); les services (loisirs, culture, déneigement, voirie, etc.); les finances et le développement économique (taxation, budget, développement, etc.); et finalement les projets futurs (incluant le 350e anniversaire de fondation de Varennes).

Les citoyens intéressés sont invités à soumettre leur nom avant le 5 octobre à l’adresse varennesdedemain@ville.varennes.qc.ca en mentionnant à quelle table ils désirent participer et les sujets qui leur tiennent le plus à cœur.

Les gens qui désirent consulter l’édition spéciale du journal Espace Varennes qui présente la compilation des résultats du sondage peuvent le faire en allant sur le site Internet de la Ville à l’adresse www.ville.varennes.qc.ca dans la section publications.