Les troubles mentaux touchent 12 % de la population en Montérégie

La santé mentale demeure constamment un sujet d’actualité sensible. En fait, ce sont surtout les problèmes liés aux troubles mentaux qui se retrouvent sous les feux des projecteurs. Un récent bulletin de la Direction de la santé publique révèle qu’environ 12 % de la population en Montérégie a consulté pour un trouble mental en 2015-2016. En termes plus clairs, il s’agit de 155 300 personnes. Selon les données, il s’agit d’une proportion stable au cours des 15 dernières années mais qui aurait tendance à croître dans le futur. De quoi faire réfléchir!

« Considérant que seulement la moitié des personnes atteintes d’un trouble mental consultent, le nombre de Montérégiens touchés par un trouble mental pourrait s’élever à plus de 300 000 », indique-t-on dans le document. Autres données : les femmes sont plus fréquemment atteintes de certains types de problèmes, particulièrement de troubles anxio-dépressifs et de la maladie d’Alzheimer. Les troubles anxio-dépressifs représentent près de 60 % des troubles mentaux diagnostiqués.

Coup d’oeil sur les différentes catégories d’âge. Depuis le début des années 2000, les tendances varient selon l’âge. Chez les enfants et les jeunes âgés jusqu’à 17 ans, la fréquence des troubles mentaux a plus que doublé au cours des 15 dernières années. Si le même rythme se maintient, la proportion de jeunes atteints pourrait s’élever à 16 % en 2025-2026, ce qui en ferait le groupe d’âge le plus touché.

L’augmentation des troubles neurodéveloppementaux tels le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et le trouble du spectre de l’autisme (TSA) sont en partie responsables de cette hausse. La proportion de jeunes atteints d’un trouble anxio-dépressif a aussi augmenté, passant de 1,4 à 2,1 %.

Du côté des adultes de 18 à 64 ans, la proportion de personnes atteintes de troubles anxio-dépressifs a diminué. Elle est passée de 10 à 8 % entre 2000-2001 et 2015- 2016. En regard des troubles schizophréniques et de la personnalité du groupe B, la proportion de personnes atteintes est demeurée stable.

Par ailleurs, chez les personnes âgées de 65 ans et plus, les troubles mentaux se révèlent moins fréquents qu’il y a 15 ans : ils sont passés de 15 à 12 %. Les tendances pour les différents troubles mentaux ressemblent fortement à celles observées chez les autres adultes. Cela dit, la dépression serait sous-diagnostiquée et moins fréquemment traitée chez les personnes âgées que chez leurs cadets. D’autre part, la fréquence de la maladie d’Alzheimer et des autres troubles neurocognitifs majeurs reste relativement stable depuis 2011-2012 à environ 7 %. Rappelons que ceux-ci touchent près de 30 % des personnes de 85 ans et plus.