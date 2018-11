Les trois centres de formation professionnelle de la CSMV tiennent une journée portes ouvertes le mardi 6 novembre

Crédit photo : CSMV

Les centres de formation professionnelle Pierre-Dupuy, Jacques-Rousseau et Charlotte-Tassé de la Commission scolaire Marie-Victorin ouvrent leurs portes au public le mardi 6 novembre. Les élèves attirés par ce type de cheminement scolaire ont accès à une quarantaine de programmes de formation répartis dans 10 secteurs d’activité. Ceux-ci permettent l’obtention d’une qualification recherchée par les employeurs, soit un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou encore une attestation de spécialisation professionnelle (ASP).

Les visiteurs découvriront le savoir-faire développé par les élèves, le bagage de connaissances qu’ils y acquièrent et les multiples choix de carrière disponibles, une fois leur diplôme obtenu. Certains programmes comme Assistance à la personne en établissement et à domicile, Boucherie de détail, Cuisine, Secrétariat, Vente-conseil et Techniques d’usinage présentent des perspectives d’emploi prometteuses.

L’École hôtelière de la Montérégie

Nouveauté cette année, l’École hôtelière de la Montérégie (ÉHM) prévoit ouvrir ses portes en janvier prochain. Ce sera donc le dernier événement portes ouvertes pour le CFP Jacques-Rousseau. Comme la période d’inscription pour les futurs élèves qui souhaitent intégrer cette nouvelle école suit présentement son cours, il est approprié de se rendre aussi à ce CFP. L’établissement accueillera la relève du secteur de l’alimentation à l’intérieur d’une dizaine de programmes de formation. L’ÉHM enseignera le savoir-faire requis par le milieu du travail, notamment les techniques et les récentes tendances en s’appuyant sur la riche expertise développée au CFP Jacques-Rousseau. La même équipe, chevronnée et dédiée à la réussite des élèves se retrouvera à la nouvelle enseigne, qui prendra sa place près du Marché public de Longueuil. Précisons qu’il sera encore possible d’aller faire ses provisions au comptoir de vente Les Fruits de la relève et d’encourager la relève culinaire en profitant d’un repas au restaurant pédagogique L’Ardoise.

Les portes ouvertes ont lieu alors que la période d’inscription pour les programmes débutant à l’hiver 2019 bat son plein. Il est donc possible de profiter de l’événement pour confirmer un choix de programme. La population est conviée dès 9 h au CFP Pierre-Dupuy et au CFP Charlotte-Tassé, et à partir de 15 h au CFP Jacques-Rousseau.