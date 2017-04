Les travaux se poursuivent à la nouvelle caserne de la rue D’Avaugour

Crédit photo : Ville de Boucherville

Le chantier de la future caserne de pompiers située rue D’Avaugour, à l’arrière de la Caisse Desjardins de Boucherville, avance de jour en jour. Le bâtiment de style moderne dont la superficie atteint 1200 mètres carrés aura l’espace suffisant pour recevoir six véhicules en ses murs. Sur le plan des ressources humaines, quatre équipes de cinq pompiers alterneront à tour de rôle afin de maintenir le service en tout temps.

Dans la conception de l’immeuble, les experts ont prévu des aménagements de façon à réduire les coûts de fonctionnement de l’édifice et son empreinte écologique : structure de bois, éclairage à DEL, systèmes mécaniques haute performance et tour de séchage des boyaux à l’air libre. En résumé, un bâtiment à la fine pointe de la technologie.

Construite au coût de 7,5 M $, cette caserne constitue la deuxième sur le territoire de Boucherville. Elle devrait être fonctionnelle à l’automne.