Les travaux du second stationnement incitatif sur le boulevard De Montarville bientôt amorcés

Annoncé depuis plusieurs mois, le deuxième parc de stationnement incitatif qui sera érigé sur un terrain du ministère des Transports près de la sortie du boulevard De Montarville et de la route 132 devrait prendre forme bientôt. La Ville de Boucherville doit donner le coup d’envoi officiel des travaux à la fin du mois d’août. Il est même possible que le chantier se mette en branle avant la cérémonie de pelletée de terre prévue, a fait savoir une porte-parole de la municipalité.

À la séance du conseil municipal de juillet, la semaine dernière, les élus ont entériné le règlement ordonnant les travaux de construction de ce futur stationnement qui accueillera des automobilistes utilisant le transport en commun au Terminus Montarville situé de l’autre côté de la route 132. Le stationnement attenant au Terminus est à pleine capacité depuis fort longtemps. Voilà pourquoi un deuxième parc était devenu nécessaire. Il s’agit d’ailleurs d’une des mesures prévues pour aider à désengorger l’autoroute 20 à l’aube de la cure de rajeunissement du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine qui sera enclenchée l’an prochain.

Selon le projet de règlement, il en coûtera 4,4 M $ plus les taxes applicables pour construire le nouveau parc de stationnement incitatif. Le Réseau de transport de Longueuil paiera 3 M $ sur ce montant à l’aide de subventions provinciale et fédérale, ce qui représente 64% des coûts du projet. La Ville versera la différence, soit 1,7 M $ ou 36% du total.