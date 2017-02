Les techniciens ambulanciers d’Ambulances Demers inc. (secteur Beloeil et Boucherville) en grève

Un mouvement de grève s’enclenche le 2 février chez les techniciens ambulanciers de différentes régions du Québec. Les ambulanciers couvrant le territoire de Boucherville y participent. Il importe cependant de préciser que durant cette grève annoncée pour une période indéterminée, tous les effectifs de paramédics prévus aux horaires de jour, de soir, de nuit sont maintenus et les absences seront comblées à concurrence de 100 % des effectifs prévus, selon le modèle horaire.

Certaines tâches qui ne compromettent pas la santé ou la sécurité de la population ne seront pas effectuées. Quelques exemples : aucun véhicule ambulancier ne sera affecté sur place aux tournages de films, festivals ou événements sportifs. Les paramédics se déplaceront su besoin. Ceux-ci ne laveront pas l’extérieur des véhicules ambulanciers autre que les feux de route, gyrophares, clignotants, miroirs et fenêtres. Le Tribunal administratif du travail a cependant recommandé de maintenir la pratique habituelle concernant le lavage des bandes réfléchissantes qui permettent de signaler dans l’obscurité la présence du véhicule ambulancier.

Convoquées en séance de conciliation le lundi 30 janvier, les parties patronales et syndicales n’ont pu convenir d’une entente de services essentiels; une audience publique a suivi dans l’après-midi et tard dans la soirée. Le Tribunal a eu à trancher parmi les points de discorde concernant certaines tâches spécifiques qui ne seront pas accomplies et fait des recommandations à la Fraternité pour certaines autres.